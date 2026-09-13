Внаслідок вчорашньої атаки по Миколаєву, окрім енергетичної інфраструктури, пошкоджено один тролейбус КП «Миколаївелектротранс». У ньому вибито вікна.

Але найголовніше – ніхто не постраждав, повідомив сьогодні Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва звернув увагу на сьогоднішню роботу міськелектротранспорту в умовах локальних відключень електроенергії.

«Сьогодні на маршрути вийдуть усі наявні тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км. Для їхньої роботи та підзарядки використовуватимемо дизельні генератори.

Рух трамваїв і тролейбусів «Дніпро» поки призупинено. У міру стабілізації ситуації поступово повертатимемо їх на маршрути.

Окремо звертаю увагу на тролейбус №8. Сьогодні він курсуватиме від Матвіївки до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку, без заїзду до кладовища. Водії додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

Дякую енергетикам, які зараз працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків атаки», – зазначив мер.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на сьогоднішній ранок ще не всі мешканці Миколаєва зі світлом, ремонтні роботи після вчорашньої російської атаки продовжуються