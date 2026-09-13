Внаслідок пошкодження ворогом енергетичного обладнання ввечері суботи, 12 вересня, відсутня можливість заживити одночасно всіх споживачів м.Миколаєва.

Про це зранку 13 вересня повідомляє «Миколаївобленерго».

«Наразі по місту Миколаєву діє локальний графік електроподачі для споживачів Заводського та Центрального районів, які були знеструмлені напередодні.

Електропостачання для цих споживачів подаватиметься почергово (3 години для відключених споживачів Центрального, потім 3 години для Заводського, і так по колу до завершення відновлювальних робіт).

На жаль, частина мешканців (переважно Інгульського району)після атаки залишається без світла – шукаємо технічну можливість перезаживлення та одночасно працюємо над відновленням пошкодженого ворогом обладнання», – зокрема мовиться в повідомленні «Миколаївобленерго».

Як повідомляло Інше ТВ, вчора ввечері на Миколаївщині ворог атакував енергоінфраструктуру, – ОВА. Після атаки на Миколаїв у День міста у різних районах зникло світло.