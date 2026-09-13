Мозок собак по-різному реагує на страх, злість і смуток господарів — вони розуміють різницю навіть між схожими емоціями, з’ясували австрійські та угорські вчені.

Про це пише «Європульс».

Дослідники проаналізували знімки головного мозку собак, яким показували зображення людських облич з різними виразами.

Дослідження показало, що тварини по-різному сприймають радість, страх і гнів. Крім того, вченим вперше вдалося довести, що собаки здатні розрізняти навіть негативні емоції — наприклад, смуток або злість.

Під час першого експерименту собаки бачили незнайомі їм людські обличчя з радісним або нейтральним виразом, а вчені спостерігали за роботою їхнього мозку за допомогою МРТ. При вигляді радісних облич у тварин активізувалися скронева кора та хвостате ядро — ділянки мозку, пов’язані зі складною обробкою інформації та системою винагороди. Ті самі ділянки починають працювати активніше, коли собака чує похвалу або очікує на ласощі.

Під час другого експерименту собакам показували обличчя, що виражали смуток, страх і гнів. Смуток і страх активували так звану праву ростральну звивину, яка у людини бере участь в обробці зорової інформації. Гнів і страх, навпаки, оброблялися в правій ектосильвієвій звивині, пов’язаній із просторовою орієнтацією та епізодичною пам’яттю.

Отримані дані свідчать, що мозок собак здатний обробляти емоційні сигнали набагато тонше, ніж вважалося раніше. Тварини не просто розуміють, який настрій у людини — хороший чи поганий, а й помічають різницю між окремими емоціями, навіть якщо вони мають схожий відтінок.

Тепер вчені хочуть з’ясувати, як мозок людини та мозок собаки обробляють одні й ті самі емоційні сигнали. Вони сподіваються, що результати цієї роботи допоможуть людям краще розуміти своїх улюбленців, піклуватися про них і будувати з ними більш уважні стосунки.

Собаки чудово вміють спостерігати за нашими емоціями, вловлювати їх за запахами та звуками, розуміти, як ці сигнали дозволяють передбачити нашу поведінку щодо них, і використовувати цю інформацію, щоб гармонійно жити поруч із людьми. Відповісти собакам тим самим і постаратися краще зрозуміти, як вони висловлюють власні емоції, — це найменше, що ми можемо для них зробити, йдеться в анотації до наукової роботи.

Здатність розпізнавати людські емоції рідко зустрічається в інших видів, причому навіть шимпанзе справляються з цим завданням гірше за собак. Найімовірніше, свою чутливість до настрою людей собаки набули за довгу історію життя поруч із ними — їхнє одомашнення почалося близько 33 тисяч років тому, і за цей час тварини навчилися дуже точно розпізнавати вирази облич своїх господарів.

Як повідомляло Інше ТВ, Розмовляєте з котом чи собакою? Не хвилюйтесь, з вами все нормально