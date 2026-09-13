У ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Славянский» у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю рф.



На території підприємства зафіксовано пожежу, повідомили в Генштабі ЗСУ.



Довідково. Славянський нафтопереробний завод (ТОВ «Славянск ЕКО») — одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні рф. Потужність переробки становить близько 5,2 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. Завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил рф.



Також уражено нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокамську, республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного з резервуарів.



Окрім того, у Міллеровому Ростовської області рф уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.



За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 11 вересня 2026 року на Саратовському НПЗ, у м.Саратові рф, пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу.



Як повідомляло Інше ТВ, ГУР та Сили оборони уразили російський НПЗ “Славянск-ЕКО”