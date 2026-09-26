Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка була заручена з українським боксером Володимиром Кличком, померла 16 серпня у Південній Кароліні. Їй було 36 років. Через місяць після трагедії судмедексперт оприлюднив деталі останніх хвилин її життя, повідомляє Телеграф.

Панеттьєрі знайшли непритомною у квартирі в Грінвіллі, де вона тимчасово проживала. За даними звіту, напередодні смерті акторка була на реабілітації, а після її повернення минуло лише кілька тижнів.

Вранці 16 серпня один із чоловіків, який перебував у квартирі, бачив Панеттьєрі живою — близько 10:30 вона наносила макіяж. Пізніше чоловік знову заснув.

Коли він прокинувся, акторку разом із братом її бойфренда Браяном Гікерсоном знайшли на дивані-ліжку. Панеттьєрі сиділа зі схрещеними ногами й не реагувала на спроби її розбудити.

Хайден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

Найбільше чоловіків налякало те, що шкіра акторки стала дуже темною, майже фіолетовою. Вони зрозуміли, що ситуація критична, і почали надавати їй допомогу.

Один із чоловіків двічі ввів Панеттьєрі налоксон — препарат, який використовують для екстреного припинення небезпечного передозування опіоїдами. Після цього викликали швидку допомогу.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили на столі сині спресовані таблетки та соломинку. Експертиза показала наявність у таблетках фентанілу. У футлярі для окулярів, який лежав у валізі акторки, також знайшли білий порошок.

Остаточний токсикологічний висновок показав, що в організмі Панеттьєрі були фентаніл, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін. Судмедексперт визначив причиною смерті токсичну дію цієї комбінації речовин.

Смерть акторки офіційно класифікували як нещасний випадок. Під час розтину слідів травм, які могли б спричинити смерть, не виявили.

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