Біологічна мати доньки Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі, яка передчасно пішла з життя у 36 років, була заможного жінкою. Зокрема, журналістам вдалося отримати нову інформацію про фінансові активи американської акторки. Оприлюднені дані відкривають масштаби її багатства, накопиченого за тривалий час у кіноіндустрії та на телебаченні, пише Radar online і Факти.

Згідно з інформацією спеціалізованих видань, статки акторки на момент її смерті оцінювалися приблизно у 6 мільйонів доларів. Свій перший гонорар Гайден заробила ще немовлятком, знімаючись у рекламних роликах. Поступово вона отримувала дохід завдяки ролям у відомих серіалах і фільмах.

Зокрема, зйомки в серіалі «Нешвілл» приносили актрисі близько 75 тисяч доларів за кожен епізод, що загалом поповнило її бюджет майже на 10 мільйонів доларів за всі сезони.

Кінокар’єра, включаючи участь у фільмах «Крижана принцеса» та «Згадуючи Титанів», сформувала її основний капітал.

Окрім зйомок у кіно, Гайден також розвивала свою музичну кар’єру і озвучувала персонажів у популярних відеоіграх.

Протягом свого життя акторка активно інвестувала в нерухомість. Вона мала будинок у Голлівуд-Гіллз, який продала за понад 3 мільйони доларів, а також придбала новий маєток у Нешвіллі під час зйомок у серіалі. Крім того, її родина володіла майном у штаті Нью-Йорк, де виросла зірка.

Гайден росла в будинку з чотирма спальнями, який її батьки придбали у 1998 році. У 2021 році родина продала цю нерухомість за 1,22 мільйона доларів, а в червні її знову виставили на продаж вже за 3,6 мільйона доларів.

Оскільки акторка мала неповнолітню доньку Каю Євдокію від Володимира Кличка, саме вона є основною претенденткою на майно відповідно до законодавства штату Каліфорнія.

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