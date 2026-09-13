Ранковий розпач перед дзеркалом, забитий злив у душі після кожного миття та пасма на подушці — реальність, із якою сьогодні зіткнулися сотні тисяч українців.

Раптова втрата густоти б’є не лише по зовнішності, а й по самооцінці: волосся стоншується, проділ візуально стає ширшим, а звичний хвіст втрачає об’єм буквально за лічені тижні.

Чому стрес має підступний відкладений ефект, як перевірити масштаби проблеми вдома за 1 хвилину та які професійні косметичні засоби повертають фолікули до життя, пише ТСН з посиланням на дерматологиню.

Не плутати з «сезонним випадінням»: чому стрес б’є по волоссю інакше

Багато хто списує різке порідіння на звичайний сезонний фактор. Проте між сезонним та стресовим випадінням є принципова фізіологічна різниця:

Сезонне випадіння: плавна адаптація організму до зміни погоди та довжини світлового дня. Воно триває кілька тижнів, людина втрачає до 100–120 волосин на добу, а загальний об’єм зачіски не зазнає візуальних змін.

плавна адаптація організму до зміни погоди та довжини світлового дня. Воно триває кілька тижнів, людина втрачає до 100–120 волосин на добу, а загальний об’єм зачіски не зазнає візуальних змін. Стресове (телогенове) випадіння: аварійна реакція організму, коли під дією шоку у фазу спокою одночасно переходять від 20% до 50% волосяних фолікулів. Волосся рідшає рівномірно по всій голові, помітно оголюючи лінію росту біля скронь та проділ.

Пастка відкладеного часу: чому волосся сиплеться не одразу

Головна підступність стресового випадіння полягає в тому, що волосся ніколи не залишає голову в день потрясіння. Організм реагує за принципом сповільненого удару.

Коли людина переживає сильний переляк, хронічну тривогу чи виснаження, наднирники викидають високі дози кортизолу та адреналіну. Вмикається архаїчний режим виживання: ресурси екстрено перерозподіляються до життєво важливих органів (мозку, серця), тоді як мікрокапіляри шкіри голови зазнають різкого спазму. Живлення волосяного сосочка різко блокується.

Клітини цибулини стикаються з дефіцитом кисню і починають синтезувати специфічний регуляторний білок DKK1, який віддає команду припинити активний поділ клітин. Волосина передчасно зупиняє ріст (фаза анагену) і переходить у стан завмирання та спокою (телоген).

Медичний парадокс: телогенова волосина відокремлюється від сосочка невдовзі після судинного спазму, але механічно тримається в усті фолікула (волосяному мішечку) ще від 6 до 12 тижнів (від 1,5 до 3 місяців). Саме тому, коли найважчий період позаду й життя налагоджується, людину несподівано накриває волосопад. Пацієнти панікують, шукаючи причину у вчорашньому шампуні чи воді, не підозрюючи, що розплачуються за шок кількамісячної давнини.

Дерматологічний тракційний тест (Pull-test): перевірка за 60 секунд

Щоб припинити паніку й точно дізнатися масштаби проблеми, дерматологи застосовують стандартизований тракційний тест.

Підготовка до тесту:

Не мийте голову протягом 24–48 годин перед перевіркою (це дозволить підрахувати волосини, які вже відокремилися від цибулини, але ще тримаються у порах).

Акуратно розчешіть волосся гребінцем із широкими зубцями, видаливши випадкові вузлики.

Техніка виконання:

Захопіть великим і вказівним пальцями пасмо приблизно з 50–60 волосин біля самої основи шкіри голови. Помірно стисніть пальці та плавно, без різкого ривка, проведіть рукою від коренів до кінчиків. Повторіть дію у трьох контрольних зонах: на маківці (зона проділу), біля скронь та на потилиці.

Розшифрування результату:

1–2 волосини в руці: здорова фізіологічна зміна.

здорова фізіологічна зміна. Понад 6 волосин з однієї ділянки (або понад 15–20 сумарно за всі три рухи): тест позитивний. Це пряме свідчення гострого телогенового процесу — цибулинам потрібна негайна зовнішня підтримка.

Огляньте основу випалої волосини: біла щільна колбочка на кінці свідчить про те, що вона завершила свій життєвий цикл через стрес. Якщо ж білої бульбашки немає, а край загострений чи нерівний — цибулина здорова, але стрижень обламується через пересушування та механічне пошкодження кератину.

Три небезпечні міфи, які посилюють випадіння

Міф 1: «Втирати реп’яхову або рицинову олію». Важкі жирні олії формують водонепроникну плівку, забивають гирла фолікулів, блокують кисень та провокують розмноження дріжджоподібного грибка Malassezia, посилюючи випадіння. Олії призначені винятково для догляду за довжиною, а не для шкіри голови!

Міф 2: «Палити шкіру спиртовими перцевими настоянками». Агресивні спирти змивають ліпідну мантію, викликаючи опік та контактний дерматит. Спазмовані стресом судини від такого шоку звужуються ще більше.

Міф 3: «Рідше мити голову, щоб не турбувати пасма». Спроба «берегти» волосся рідким миттям призводить до окислення шкірного сала та утворення сальних корків, які запалюють волосяні цибулини.

Щоб зупинити процес та повернути густоту, необхідний комплексний косметичний догляд: глибоке очищення шкіри → фізіологічне миття → біотехнологічна стимуляція → щоденне живлення.