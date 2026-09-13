Тайська поліція заарештувала буддійського монаха за підозрою у привласненні 100 млн батів (близько 3 млн доларів США) пожертв зі свого монастиря, а також імовірну співучасницю, з якою його зафільмували під час сексу.

Про це пише ВВС.

Пхра Вачіраян Ві, колишній настоятель відомого монастиря Ват Пхуттхайсаван XIV століття у стародавній столиці Аюттхаї, нібито привласнював пожертви, призначені для храму, понад 20 разів протягом двох років.

У Таїланді монахи дають обітницю безшлюбності, а також зрікаються матеріальних надбань.

Після арешту його позбавили чернечого сану.

Публічно він поки що не коментував справу.

66-річний монах був відомий створенням популярних амулетів-монет.

Повідомляють, що деякими з його виробів володіє прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул.

Буддійська інституція Таїланду давно потерпає від повідомлень про монахів, які порушують обітницю безшлюбності, займаються наркотиками та вчиняють фінансові злочини.

У липні минулого року поліція відкрила гарячу лінію для повідомлень про “монахів, які поводяться неналежно”, після того як щонайменше дев’ятьох монахів викрили в сексуальних стосунках із жінкою.

Після цього вона шантажувала їх фотографіями та відеозаписами цих дій, отримавши майже $12 млн.

У п’ятницю поліція повідомила, що виявила два потоки коштів, що пов’язані з квитанціями про пожертви, які Пхра Вачіраян виписував від імені храму. Один із них був призначений для ремонту храму, а інший був оплатою за амулети та інші предмети.

“Але гроші з обох потоків не надходили на рахунок храму. Жодного бата”, – заявив на пресконференції провідний слідчий поліції Паттанасак Буппхасуван.

Під час обшуку в резиденції Пхра Вачіраяна в четвер поліція виявила готівку та золоті злитки на суму понад 100 млн батів (3 млн доларів), причому підрахунок тривав до пізньої ночі, повідомило тайське видання The Nation.

Під час вивчення записів камер в резиденції поліція знайшла відео, на якому він займається сексом із жінкою на своєму обідньому столі.

Правоохоронці встановили, що це 47-річна Пуньяві Рунгруеанг, яку заарештували за звинуваченням у сприянні державному службовцю у незаконній діяльності.

Публічно вона поки що не коментувала справу.

Багато монахів у Таїланді отримують виплати від держави, тому вважаються службовцями.

Правоохоронці вилучили 35 золотих амулетів, а також близько 1,5 кг золотих злитків і ювелірних виробів загальною вартістю 6,04 млн батів (185 тисяч доларів) у будинку Пуньяві.

Поліція вважає, що Пуньяві допомагала Пхра Вачіраяну керувати доходами від привласнених коштів, зазначаючи, що через її банківські рахунки щороку проходили десятки мільйонів батів, повідомила газета The Bangkok Post.

Слідчі кажуть, що почали розслідування справи в середині липня після анонімного повідомлення, у якому Вачіраяна звинувачували в неналежній поведінці та нецільовому використанні храмових коштів.

За їхніми словами, до справи можуть бути причетні ще двоє або троє людей.