Американська компанія Palantir оголосила про стратегічне партнерство з Nebius Group N.V., яка раніше мала назву Yandex N.V. та до 2024 року була материнською компанією російської групи «Яндекс».

Про це компанія Nebius Group N.V. повідомила у своєму пресрелізі, передає Мілітарний.

Як заявили в компанії, партнерство дасть комерційним клієнтам Palantir доступ до спеціально розробленої для штучного інтелекту обчислювальної інфраструктури та хмарної платформи Nebius.

У межах партнерства Palantir назвала Nebius своїм пріоритетним партнером у сфері інфраструктури для суверенного ШІ. Після завершення інтеграції обчислювальні ресурси та кінцеві точки інференсу Nebius розмістять усередині корпоративного периметра Palantir.

Демонстрація геопросторового інтерфейсу Palantir під час конференції DevCon4. Фото Palantir Technologies

Компанії також співпрацюватимуть над прискоренням розгортання нових обчислювальних потужностей для обслуговування клієнтів Palantir.

«Обчислювальна інфраструктура Nebius дає вам змогу запускати власні моделі ШІ в контрольованих вами умовах. Наша онтологія та їхня інфраструктура стануть основою суверенності, якої потребують наші партнери», — заявив співзасновник і генеральний директор Palantir Алекс Карп.

Nebius Group N.V.

Nebius — це нідерландська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка спеціалізується на хмарній інфраструктурі та обчислювальних потужностях для штучного інтелекту. Вона є прямим корпоративним наступником Yandex N.V. — колишньої материнської компанії російської групи «Яндекс», зареєстрованої в Нідерландах.

У липні 2024 року Yandex N.V. завершила продаж усіх російських активів консорціуму місцевих інвесторів. Угоду оцінили приблизно у 5,4 млрд доларів. Після її завершення нідерландська компанія повністю позбулася частки в російському бізнесі та змінила назву на Nebius Group.

Nebius зберегла міжнародні технологічні активи колишньої групи: хмарну платформу Nebius AI, розробника рішень для підготовки даних Toloka AI, компанію безпілотного транспорту Avride та освітню платформу TripleTen. До неї також перейшли центр обробки даних у Фінляндії, частина технологій і близько 1300 працівників колишньої Yandex N.V.

Nebius очолює співзасновник «Яндекса» Аркадій Волож, який керував Yandex N.V. у 2000–2022 роках, а голова ради директорів Джон Бойнтон був одним із перших акціонерів «Яндекса».

Дата-центр Nebius у Фінляндії. Фото Nebius

У червні 2022 року Євросоюз запровадив персональні санкції проти Воложа через роль «Яндекса» у просуванні російських державних медіа, обмеженні видимості критичних до Кремля матеріалів і наповненні бюджету РФ. У березні 2024 року ЄС виключив Воложа із санкційного переліку після того, як він засудив російське вторгнення та розпочав вихід із російського бізнесу.

Україна також запровадила санкції проти Воложа у жовтні 2022 року. Водночас сама Nebius Group не перебуває під обмеженнями України, ЄС, США або Великої Британії.

Нагадаємо, що на початку вересня колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про створення власної оборонної компанії, одним з інвесторів якої стане Palantir.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Федоров оголосив про створення технологічної компанії – CEO Palantir Алекс Карп стане її інвестором.

Що не так у спільному бізнесі ексміністра оборони Федорова і CEO Palantir Карпа