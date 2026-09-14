У деяких країнах Європи найближчими днями знову встановиться сильна спека. Температура повітря подекуди підніметься до 39 градусів.

Згідно з прогнозами, на півдні Європи збережеться вплив області високого тиску з так званим тепловим куполом. Він утримуватиме спекотне повітря над значною частиною регіону та продовжить літню погоду до середини вересня, пише Dobrapogoda24 та Уніан.

За останню добу одним із найспекотніших місць Європи стала італійська Катанія, де температура сягнула 39,2 градуса. У Сербії, у місті Чупрія, повітря нагрілося до 38 градусів.

Де буде особливо спекотно

У період з 14 по 16 вересня висока температура збережеться на значній території Південної Європи.

Спека охопить частину Балкан, Італію, південь Франції, а також Піренейський півострів. Особливо тепло буде на півдні та південному сході Португалії, півдні та південному заході Іспанії.

У цих регіонах температура в багатьох місцях триматиметься в межах 31–39 градусів.

Синоптичні дані вказують, що тепле повітря зберігатиметься й на висоті близько 1,5 км у зоні теплового купола та може сягати 26–29 градусів, що створює умови для тривалої спеки.

При цьому в деяких районах Європи тепла погода супроводжуватиметься проливними дощами.