Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 склали:
особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб
танків – 12 345 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од.
артилерійських систем – 49 752 (+74) од.
РСЗВ – 2 127 (+7) од.
засоби ППО – 1 637 (+2) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548) од.
спеціальна техніка – 4 683 (+2) од.
Дані уточнюються.