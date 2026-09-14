Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 14 вересня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Удень ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном та БпЛА типу «Ланцет» Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння, виникла пожежа. Постраждалих немає.