У березні було п’ять спірних штатів, а зараз уже сім. Республіканці втратили підтримку в трьох залізобетонних штатах – Алясці, Айові та Техасі, вони перейшли до розряду спірних. Ще один штат, який раніше був спірним – Джорджія – зміцнився за демократами.

Про це пише аналітик під псевдо Бути Чи.

-Отже, для перемоги демократам потрібно забрати 4 із 6 спірних штатів. І не втратити сьомий – Мічиган.

І станом на сьогодні рівно у 4 штатах із 6 деми мають перевагу. Це Мен, Північна Кароліна, Огайо та Техас.

Мен навіть по-доброму шкода, там втрачає позиції проукраїнська республіканка старого загартування Сьюзан Коллінз. Але з погляду демократичної більшості це плюс.

Північна Кароліна – там респи, схоже, програють із розгромом після того, як Том Тілліс, проукраїнський республіканець старого гарту, вирішив не переобиратися. Теж шкода, але це теж +1 місце демократам у Сенаті.

Огайо – там я особливо вболіватиму за демократичного кандидата Шеррода Брауна, тому що це штат Джей Ді Венса. Буде символічно, якщо його заберуть деми.

А з Техасом там узагалі окрема хохма, як МАГАвці вистрілили собі в ногу.

Якщо коротенько, там спокійно лідирував собі проукраїнський респ старого ґатунку Джон Корнін. Але він не подобався Трампу, оскільки був не надто лояльний, внаслідок чого на праймеріз у травні Трамп підтримав його конкурента з MAGA Кена Пакстона. Пакстон переміг, але біда – він не дуже подобається техасцям, і тепер вони схиляються до того, щоб голосувати за кандидата від демів Джеймса Таларіко. У результаті респи на рівному місці можуть втратити одне крісло просто через те, що потопили нелояльного сенатора Трампу.

Тож якщо деми перемагають у чотирьох перелічених штатах, то вони забирають Сенат з мінімальною більшістю – 51:49. (За 50:50 вирішальним буде голос віце-президента, тому респи збережуть більшість).

Є ще Аляска та Айова, де респи теж можуть програти. Але там вони поки що начебто лідирують з мінімальною перевагою.

Демократам треба не втратити Мічиган, але в них там зараз начебто є невелика перевага.