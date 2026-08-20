Після раптової смерті відомої американської актриси Гейден Панеттьєрі одним із головних питань стала доля її статків.

Адвокати розповіли People, хто, найімовірніше, отримає майно актриси та майбутні виплати за її роботу. За оцінками фахівців, головною спадкоємицею стане її 11-річна донька Кайя, однак розпоряджатися активами дівчинка зможе не відразу, передає Уніан.

Панеттьєрі померла у віці 36 років. Актриса не була одружена, а її єдина дитина – дочка Кайя – від колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка. Зараз дівчинка живе в Європі разом із батьком, який має над нею одноосібну опіку.

Поки що невідомо, чи встигла Панеттьєрі скласти заповіт або створити траст. Як пояснили каліфорнійські юристи Марк М. Стерн, Джордан Меттьюс і Джонатан Форстер, від наявності таких документів безпосередньо залежить порядок розподілу спадщини. Якщо актриса дійсно нічого не оформила, її майно буде передаватися згідно із законами Каліфорнії. У такому випадку саме Кайя, як єдина дитина Панеттьєрі, з найбільшою ймовірністю стане основною спадкоємицею.

Однак до досягнення повноліття дочка не зможе самостійно розпоряджатися великими активами. За словами Стерна, спадщина неповнолітньої в Каліфорнії має перебувати під спеціальним захистом. Якщо окремого трасту немає, суд, ймовірно, призначить особу, яка розпоряджатиметься грошима від імені Каї.

Найімовірнішим кандидатом адвокат вважає Володимира Кличка. Він зазначив, що батько дівчинки є природним претендентом на управління її спадщиною завдяки тому, що вже має одноосібну опіку над дочкою. Водночас це не означає автоматичного призначення: батьки Панеттьєрі також мають право звернутися до суду й попросити передати їм управління майном онуки. Меттьюс, однак, вважає такий сценарій малоймовірним.

Ситуацію додатково ускладнює те, що Кайя проживає за межами США. Форстер пояснив, що Панеттьєрі була резидентом Каліфорнії, тому спадкове провадження відбуватиметься саме там. Кошти, призначені її дочці, також опиняться під контролем каліфорнійського суду, незважаючи на те, що сама Кайя живе в Європі.

За стандартною процедурою дівчинка зможе отримати повний контроль над спадщиною після досягнення 18 років. Якщо ж Панеттьєрі заздалегідь створила траст, вона могла встановити інший вік для передачі активів – наприклад, 25 або 30 років.

При цьому спадщина актриси може виявитися значно ширшою за звичайні грошові накопичення чи нерухомість. До неї потенційно увійдуть майбутні залишкові виплати та роялті за її роботу в кіно та на телебаченні. Стерн серед можливих активів назвав доходи від серіалів “Герої” та “Нешвілл”, франшизи “Крик”, а також інші виплати, що належать актрисі.

Крім того, спадкова маса може включати доходи від книг, ліцензійні платежі, права інтелектуальної власності та можливість використання імені, зображення та образу Панеттьєрі.

Меттьюс додав, що в разі призначення керуючого саме він відповідатиме за отримання майбутніх виплат, що належать спадкоємцям актриси. Крім того, йому доведеться звітувати перед судом про те, як розпоряджаються коштами Каї.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У віці 36 років померла акторка Гайден Панеттьєрі, колишня наречена Кличка – від чого та де їх спільна донька (ФОТО)

Володимир Кличко відреагував на смерть Гейден Панеттьєр, матері своєї доньки (ФОТО)