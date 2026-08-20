Як стало відомо BBC News, герцог і герцогиня Сассекські планують повернутися до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган мають намір переїхати зі США пізніше цього місяця до приватного, не пов’язаного з королівською родиною помешкання за межами Лондона, про що першими повідомили Daily Telegraph і The Sun.

Діти подружжя, семирічний принц Арчі та п’ятирічна принцеса Лілібет, зараховані до британської школи, де вони розпочнуть навчання у вересні.

Короля Чарльза поінформували про переїзд у неділю.

Наразі немає планів щодо повернення принца Гаррі чи Меган до виконання обов’язків членів королівської родини.

Гаррі та Меган з дітьми відвідали короля в його маєтку Хайгроув у липні цього року, однак, за повідомленнями, переїзд тоді не обговорювали.

BBC стало відомо, що до минулих вихідних король не знав про плани переїзду, але він вітає можливість частіше бачитися з родиною Сассекських у приватній та особистій обстановці.

Жодних змін в офіційному статусі принца Гаррі та Меган не очікують, і вони залишатимуться приватними особами.

Принца і принцесу Уельських, Вільяма й Кетрін, також поінформували про їхні плани.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем побажав їм усього найкращого та заявив, що будь-які деталі щодо їхньої безпеки є “приватною справою” принца Гаррі та Меган.

Підпис до фото,Принц Гаррі та Меган поки що публічно не коментували переїзд

Герцог і герцогиня Сассекські залишили Велику Британію та відмовилися від своїх королівських обов’язків на початку 2020 року, а в березні того ж року оселилися в Каліфорнії.

Відтоді сімейні стосунки були напруженими, а липневий візит до короля та королеви Камілли став важливим етапом у їхніх взаєминах.

Палац описав зустріч у приватній резиденції короля в Глостерширі як “приватну сімейну подію”.

Це був перший раз за понад чотири роки, коли король особисто побачив своїх онуків.

Принц Гаррі та Меган не були разом у Великій Британії з 2022 року, коли вони відвідали похорон королеви Єлизавети II.

Підпис до фото,Принц Гаррі та Меган востаннє були разом у Великій Британії на похороні королеви

Безпека подружжя давно залишається предметом напруженості, а липневий візит герцога переглядали через те, що його прохання про поліцейську охорону відхилили.

Минулого року принц Гаррі програв судове оскарження щодо рівня безпеки, на який він та його родина мають право під час перебування у Великій Британії.

Герцог намагався скасувати рішення про зниження рівня його охорони після того, як він перестав виконувати обовʼязки члена королівської родини та переїхав до США разом із герцогинею.

Невідомо, які саме заходи безпеки забезпечать Гаррі та Меган після їхнього повернення до Великої Британії.

Експерт з питань королівської родини Роберт Гардман заявив, що, ймовірно, деякі питання безпеки “були вирішені”, однак подробиці, а також те, хто оплачуватиме витрати, досі невідомі.

“Сказати, що це несподіванка, було б применшенням”, – сказав він програмі Today на BBC Radio 4, додавши, що герцог та герцогиня Сассекські “завжди дуже вправно вміли дивувати”.

Гардман зазначив, що зарахування дітей до школи має велике значення і свідчить про те, що їх виховуватимуть “радше британцями, ніж американцями”.

Підпис до фото,Діти Сассекських, Арчі та Лілібет, зараховані до британської школи

Після оголошення про намір Гаррі та Меган повернутися, представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що рішення щодо безпеки членів королівської родини ухвалює Виконавчий комітет із захисту членів королівської родини та громадських діячів (Ravec), а державна система безпеки Великої Британії є “ретельною та пропорційною”.

Раніше принц Гаррі заявляв, що побоювання щодо безпеки заважали йому приїжджати до Великої Британії разом із дружиною та дітьми.

Під час свого липневого візиту герцог популяризував свої Ігри нескорених для поранених військовослужбовців, які наступного року відбудуться в Бірмінгемі.

Девід Вайзман, директор із програм та стратегії Фонду Ігр нескорених, сказав BBC, що натяк на можливий переїзд був ще під час його зустрічі з Гаррі в липні.

“Він насправді сказав мені, що сумує за Великою Британією, тому був певний натяк на те, що він може переїхати сюди, але я сприйняв це просто як прояв ностальгії”, – сказав він програмі Today.

Він назвав переїзд “чудовою новиною”.

“Я буду дуже радий його поверненню до країни. Переїзд є стресом для будь-кого, тому сподіваюся, що все пройде добре і діти успішно освояться у школі”, – додав він.

Липневий візит принца Гаррі був затьмарений його поразкою у Високому суді у справі про вторгнення в приватне життя проти Associated Newspapers, видавця Daily Mail і Mail on Sunday.

Принц Гаррі та кілька інших відомих осіб стверджували, що медіагрупа використовувала незаконні методи для отримання інформації для публікацій. Associated Newspapers категорично заперечувала ці звинувачення.

У п’ятницю суддя Високого суду вирішить, яку частину судових витрат медіагрупи тепер має сплатити принц Гаррі.

Герцог скаржився на втручання преси у його стосунки з Меган і заявив у суді в січні: “Вони зробили життя моєї дружини абсолютно нестерпним”.

Колишня прессекретарка королеви Єлизавети II Айлса Андерсон сказала, що ніхто не очікував такого кроку Сассекських.

“Це надзвичайна несподіванка, справжній грім серед ясного неба”, – сказала вона програмі Today.

Андерсон зазначила, що переїзд також порушує низку питань, зокрема щодо стосунків принца Гаррі з його братом, безпекових домовленостей Сассекських і їхніх взаємин із британською пресою.

За її словами, остання поїздка принца Гаррі до Великої Британії в липні також могла допомогти йому ухвалити це рішення, зокрема його візит до родового маєтку покійної матері в Нортгемптонширі.

Підпис до фото,Гаррі та Меган також провели певний час в Португалії, де мають дім

“Я замислююся, чи не змінило це його погляди та чи не захотів він справді повернутися, тому що сумував за своїм життям тут протягом останніх шести років”, – сказала вона.

Міністерка освіти Люсі Павелл заявила, що уряд вітає повернення принца Гаррі та Меган до Великої Британії.

На запитання, чи була вона поінформована заздалегідь, Павелл сказала в ефірі BBC Breakfast, що дізналася про це із соціальних мереж та новин у середу ввечері, “як і всі інші”.

Павелл зазначила, що не отримувала жодних попередніх сигналів від Даунінг-стріт, 10, і не знає, чи був прем’єр-міністр поінформований заздалегідь.

Той факт, що принц Арчі та принцеса Лілібет розпочнуть навчання у вересні, є “чудовим підтвердженням” якості британської системи освіти, сказала вона, хоча й визнала, що навряд чи вони навчатимуться у звичайній державній місцевій школі.