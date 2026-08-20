Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank.

Про це повідомив прем’єр-міністр Корецький.

Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу.

Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Як повідомляло ІншеТВ, і до скандалу із збором коштів на заставу Галущенка Укргазбанк і Sense Bank були першими в черзі на приватизацію

Тепер, можливо, поміняються місцями в цій черзі.