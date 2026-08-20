Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, який забороняє приховувати особу (так званий «закон про бурку»).

Про це повідомляє ERR, передає Інше ТВ.

Закон забороняє носити у громадських місцях одяг, який повністю приховує особу чи заважає встановити особу. Закон також забороняє примушувати людину закривати особу з причин, пов’язаних із статтю, релігією, віком чи походженням.

Винятки передбачені для храмів, дипломатичних представництв та літаків.

Представники мусульманського духовенства закон вітали, але виступили проти того, щоб документ називали законом про бурку.

Як повідомляло Інше ТВ, Хіджаби, хустки, «балаклави» – з 2025 року у Швейцарії заборонено приховувати обличчя на вулиці