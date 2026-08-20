З Польщі депортують українку, яка вкусила поліцейського.

Як повідомляє Polsat News, 39-річну громадянку України в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння знайшли у Замбруві – вона лежала на тротуарі. Коли поліцейські спробували доставити її до витверезника, жінка почала чинити опір і вкусила одного зі співробітників.

Після цього поліцейського направили до інфекційної лікарні, а українку звинуватили у зневажанні посадових осіб та порушенні фізичної недоторканності.

Їй загрожувало до трьох років позбавлення волі, проте влада вирішила депортувати її з Польщі та заборонити повторний в’їзд до країни.

Так, українці в Польщі не завжди є невинними жертвами. Як повідомляло днями ІншеТВ, П’яний водій-українець пошкодив десять автомобілів на пляжі в Польщі (ФОТО)