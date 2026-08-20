30-річний громадянин України у стані алкогольного сп’яніння пошкодив десять автомобілів на пляжі біля озера Дзежно-Дуже в Польщі. Чоловік також мав чинну заборону на керування транспортними засобами.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Незвичайний інцидент стався на пляжі біля озера Дзежно-Дуже в польських Речицях. 30-річний громадянин України, який проживає в Жорах, сів за кермо у стані сильного алкогольного сп’яніння та пошкодив десять припаркованих автомобілів.

За даними поліції, чоловік рухався між машинами та врізався в них одну за одною. Серед пошкоджених транспортних засобів — два кемпери та вісім легковиків. Водій також наїхав на намет, але, на щастя, всередині нікого не було.

Очевидці намагалися зупинити чоловіка. Їм навіть довелося тікати від автомобіля, який рухався просто на них. Зрештою Volvo застрягло між припаркованими машинами. Люди забрали у водія ключі та утримували його до приїзду поліції.

Перевірка на алкоголь показала понад 1,8 проміле. Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік уже мав чинну заборону на керування транспортними засобами.

На щастя, ніхто не постраждав. Суд призначив чоловікові поліцейський нагляд — він має з’являтися у відділку в Жорах п’ять разів на тиждень.

За керування напідпитку попри заборону та створення небезпеки катастрофи чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляло Інше ТВ, П’яна ДТП на Миколаївщині – водія легковика, який зіткнувся з мопедом, затримали