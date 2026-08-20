Впродовж ночі ворог атакував Київщину та інші регіонами різними типами озброєння.

Як повідомляє Монітор, ворог атакував Україну балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами.

Хронологія:

Близько до опівночі ворог розпочав атаку балістичними та Цирконами по Києву з Брянщини, Курщини та Воронежа.

Ближче до 01 ночі запустив крилаті ракети Калібр з Новоросійська, спрямовані у подальшому по Києву.

Ближче до 04 ранку у повітряний простір України зайшли крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95/Ту-160 у декілька хвиль.

Активно маневруючи групи ракет були спрямовані на Бориспіль.