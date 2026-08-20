Впродовж ночі ворог атакував Київщину та інші регіонами різними типами озброєння.
Як повідомляє Монітор, ворог атакував Україну балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами.
Хронологія:
Близько до опівночі ворог розпочав атаку балістичними та Цирконами по Києву з Брянщини, Курщини та Воронежа.
Ближче до 01 ночі запустив крилаті ракети Калібр з Новоросійська, спрямовані у подальшому по Києву.
Ближче до 04 ранку у повітряний простір України зайшли крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95/Ту-160 у декілька хвиль.
Активно маневруючи групи ракет були спрямовані на Бориспіль.
За нашими підрахунками ворог застосував:
10х балістичних ракети 9м723 / КН-23; 8х крилатих 3м22 “Циркон”; 8х крилатих ракет 3м14 “Калібр”; приблизно 40х крилатих ракет Х-101; близько 70х реактивних БпЛА типу Герань-2/Герань-3.
Ракетна атака була здебільшого спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.
Під атакою БпЛА також перебували Ізмаїльський район Одещини, Черкащина, Полтавщина, Харківщина.