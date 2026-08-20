У Нижньокамську діють два великі нафтопереробні підприємства: ТАІФ-НК та сучасний комплекс ТАНЕКО (підконтрольний «Татнафті»). Заводи випускають автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіагас та інші нафтопродукти.

Який саме атакований – наразі невідомо.

ТАІФ-НК: переробляє близько 8 млн тонн нафти і газового конденсату на рік, включає виробництво бензинів, дизельного палива і комплекс глибокої переробки важких залишків.

ТАНЕКО: один із найбільших та сучасних нафтопереробних комплексів Росії з високою глибиною переробки.