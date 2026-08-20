19 серпня у Житомирі відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики з естафетного бігу.

У змаганнях взяли участь 193 спортсмени (85 чоловіків та 108 жінок). За нагороди чемпіонату боролися представники Вінницької, Волинської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Програма змагань включала естафети 4×100 метрів, 4×400 метрів, 4×800 метрів та 100+200+300+400 метрів.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, спортсмени Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку нагород у різних дисциплінах.

Віталій Карпенко – дві золоті нагороди;

Данило Данильчук – дві золоті нагороди;

Анастасія Алємаскіна – дві золоті нагороди;

Марія Федоренко – дві золоті нагороди;

Ренат Герасимов – дві золоті нагороди;

Андрій Ходовський – золота та срібна нагороди;

Катерина Трушкіна – золота та срібна нагороди;

Ксенія Луценко – золота та срібна нагороди;

Олександр Лелиця – золота та срібна нагороди;

Єгор Кочетов – золота нагорода;

Денис Муляр – золота нагорода;

Олександр Ангелов – срібна та бронзова нагороди;

Ілля Ізбаш – срібна та бронзова нагороди;

Юрій Грипіч – срібна та бронзова нагороди;

Андрій Василевський – срібна та бронзова нагороди.

За підсумками командного заліку збірна Миколаївської області посіла третє місце, набравши 480 очок. Переможцем стала команда Вінницької області (805 очок), друге місце посіла Житомирська область (736 очок).

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини здобули три нагороди Кубка України з легкої атлетики (ФОТО)