Підсанкційний український олігарх Вадим Єрмолаєв, якого у червні підірвали у Млнако, і який раніше публічно заявляв, що замах на нього здійснило Головне управління розвідки Міноборони України, тепер вже так не вважає.

Про це він сказав у коментарі CNN.

Він заробив свій статок у південно-східному українському місті Дніпро в бурхливі пострадянські роки. Він здебільшого займався нерухомістю і свого часу був серед найбагатших українців. У 2019 він відмовився від українського громадянства, що стати громадянином Кіпру. Угрудні 2023 року Київ запровадив санкції проти нього за ведення бізнесу в окупованому Росією Криму, що він заперечує.

Однак його старший син Артур Єрмолаєв є відомою фігурою – його заарештували на Кіпрі за звинуваченням у тому, що він був керівником масштабної шахрайської схеми, та екстрадували до Естонії.

Згідно з естонськими судовими документами, у квітні він визнав себе винним у створенні та проведенні телефонного шахрайства, за допомогою якого у жертв у кількох європейських країнах було викрадено близько 100 мільйонів євро (114 мільйонів доларів). Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але він досяг угоди, за якою його депортували з Естонії після лише чотирьох місяців ув’язнення та сплати штрафу в розмірі 8,5 мільйона євро.

Єрмолаєв розповів CNN, що його син погодився на угоду, бо хотів уникнути тривалого судового процесу, і що він досі вважає Артура невинним. Що стосується самого Єрмолаєва, він каже, що не має жодного стосунку до шахрайської мережі. А влада Монако заявила, що, враховуючи рівень стеження, яке Березовська проводила за Єрмолаєвим у Монако, очевидно, що саме він був цільовою метою.

«Я навіть не вмію користуватися комп’ютером, я можу користуватися лише телефоном», – сказав він CNN. Він так само впевнено відкидає іншу теорію, яку йому висунули, – що хтось із його родини замовив вбивство.

«Мені це здалося майже смішним», – сказав він, додавши, що більша частина його статків вже зареєстрована на імена інших членів родини. «Це виключено».

Вибух

Українська влада стверджує, що ввечері нападу Березовська знімала себе на камеру, заховану на вулиці, і слідчі пізніше змогли відновити відеозапис, хоча його було видалено. Генеральний прокурор України заявив, що вона зняла його, щоб «довести виконання наказу».

Прокурори Монако кажуть, що вона сиділа на лавці за дві вулиці звідси, чекаючи, поки родина Єрмолаєвих закінчить вечеряти в сусідньому ресторані.

На відео, опублікованому генеральним прокурором України, чітко видно людину в чорному капелюсі, темному светрі вільного крою, яка йде вулицею та кладе чорний рюкзак на поріг будинку Єрмолаєва. Людина, яку влада ідентифікувала як Березовську, потім йде геть, дістаючи телефон з кишені.

Рівно через 20 секунд після того, як вона скинула рюкзак, постать у капелюсі повертає голову, щоб озирнутися. Відразу після цього потужний вибух проноситься вулицею. Терористка підхоплює приховану камеру, прикріплену до чогось через дорогу, та тікає.

Комісар поліції Монако Ерік Арелла повідомив CNN, що 250 поліцейських було мобілізовано протягом кількох годин після вибуху. Водночас команда з 70 слідчих почала перевіряти камери відеоспостереження в пошуках терориста.

Але влада Монако заявила, що Березовської немає. Спочатку вона перетнула кордон Франції, лише за кілька вулиць звідси. За даними слідчих Монако, вона проїхала орендованим автомобілем через Італію та інші європейські країни до Франкфурта, де автомобіль був знайдений покинутим німецькою поліцією.

Потім Березовська повернулася автобусом до України через Польщу, повідомляє Державна прикордонна служба України. Вона перетнула кордон у середу, 1 липня, ще до того, як її оголосили підозрюваною.

Лише через день владі Монако вдалося встановити її особу та звинуватити у замаху на вбивство, серед інших звинувачень. За словами Стефана Тібо, головного прокурора Монако, держава видала міжнародний ордер на арешт та повідомила Інтерпол пізно ввечері в четвер.

Кілька годин потому ім’я та фотографія Березовської були всюди.

Потрапивши до України, Березовська одразу ж поїхала додому, до Городища, за словами української прокуратури, села поблизу міста Житомир у центральній Україні, де вона народилася в 1987 році.

Її мати досі живе там, і саме туди вона відправила свого сина перед поїздкою до Монако.

У селі, до якого можна дістатися лише ґрунтовою дорогою, є кілька десятків будинків вздовж неасфальтованих вулиць та невеликий магазин, де місцеві жителі збираються грати в карти. Сімейний будинок Березовської розташований на його краю, поруч із розлогими полями. Нещодавно в суботу на подвір’ї висіла свіжовипрана білизна, а дитячий велосипед лежав біля гойдалки в саду. Син і мати Березовської, здається, були вдома, але не відчинили двері.

Сусіди розповіли CNN, що вони були шоковані нещодавніми новинами. Віталій, лише на три роки старший за Березовську, сказав, що виріс у Городищі та навчався в одній школі з нею.

Просячи CNN не публікувати його прізвище, він сказав, що не може сказати про неї нічого поганого.

«Люди добре про неї відгукувалися. Що ж до того, що сталося (в Монако) – тільки вона та Бог знають», – сказав Віталій. «Я навіть не знаю, що вам сказати. Мені здається, що її підставили».

Микола, ще один місцевий житель, який волів не називати свого прізвища, сказав, що йому шкода Березовську, яку він називав Настя. Йому було важко зрозуміти звинувачення, висунуті проти неї, він згадував, як вони купалися влітку в місцевому ставку.

«Можливо, вона підклала, а може, інші… ви вірите в це? Це могло статися? Можливо! Навіщо їй взагалі підкладати вибухівку?» – запитав він.

7000 євро

Вранці п’ятниці, 3 липня, коли почала поширюватися новина про те, що підозрюваного в нападі в Монако було встановлено, Березовська попросила свою матір відвезти її з Городища до найближчої заправки.

Згідно з судовими документами, Березовська попросила працівників заправки викликати їй таксі, а потім показала водієві GPS-локацію вздовж траси до Києва. Прокурори стверджують, що це місце їй надали її ймовірні спільники. Таксист повідомив слідчим, що Березовська не розмовляла протягом 30-хвилинної поїздки, заплатила приблизно 45 доларів і вийшла.

За словами прокурорів, потім її підібрав чорний BMW.

Усередині розкішного автомобіля знаходилися два ймовірних спільники Березовської – Владислав Реут та Віталій Жикович. Українські прокурори заявили, що і Жикович, і Реут спілкувалися з Березовською протягом місяців, що передували нападу, і здійснили їй кілька платежів у криптовалюті та банківських переказів. За словами адвоката Жиковича, загалом це становило від 6000 до 7000 євро.

Адвокат Анатолій Іванов повідомив CNN, що його клієнтка вважала, що він працював над секретним завданням для українських спецслужб – твердження, яке українські чиновники заперечують.

Ще один поворот цієї надзвичайної історії полягає в тому, що Реут був офіцером Служби військової розвідки України (ГУР) на момент вибуху в Монако. Він визнав свою участь у вбивстві Березовської, хоча в суді заявив, що діяв без відома свого начальства, а відомство заперечувало будь-яку причетність. Тим часом Жикович — колишній співробітник правоохоронних органів, який раніше працював добровольцем Служби безпеки України і, за словами слідчих, мав кімнату, «схожу на камеру тортур», у підвалі свого будинку.

На відео, опублікованому прокурорами, видно кімнату, схожу на підземелля, з великим пластиковим листом на підлозі, кількома сокирами та чимось, що виглядає як капюшон.

Адвокат Жиковича повідомив CNN, що ідея про те, що кімната була камерою тортур, є «повною нісенітницею», і що підвал використовувався як укриття під час нападів.

Єрмолаєв сказав CNN, що він скептично ставиться до будь-яких припущень про те, що українська держава могла офіційно замовити його вбивство. Він сказав, що Реут, ймовірно, був «гнилим яблуком», який діяв самостійно, мотивований грошима.

«Я навіть не можу уявити, що це інакше», – сказав він, додавши, що, на його думку, хтось приватно найняв Реута та Жиковича за їхній досвід в таємних операціях та нападах. «Встановлення того, хто це замовив, – ось головне питання сьогодні».

Зізнання є, але питання залишаються

Що саме сталося після того, як Березовська, Реут та Жикович зустрілися біля траси, неясно — кожен із двох чоловіків висловив свою власну версію історії. Але до кінця дня Березовська була мертва.

Під час досудового слухання в Києві, за словами Реута, Жикович зателефонував йому того ранку в п’ятницю та попросив Реута забрати його поблизу столиці України.

Реут сказав, що Жикович спочатку сказав йому, що Березовська перебуває під загрозою «фізичної шкоди від третіх осіб» і її потрібно «заховати». Однак, коли вони вже були в дорозі, сказав Реут, Жикович заліз у свій рюкзак і витягнув пістолет, сказавши Реуту, що він взяв його лише на випадок, якщо Березовська «почне панікувати або поводитися так, що буде неможливо з нею впоратися».

Реут розповів суду, що Березовська нервувала та була схвильована, коли сіла в машину. Він сказав, що Жикович наказав йому їхати в бік лісу поблизу села Юрів, де вони вийшли. Там, у лісі, Березовській кілька разів вистрілили в голову.

Після арешту Реут спочатку зізнався, що стріляв у Березовську за наказом Жиковича, за словами української прокуратури. Пізніше, в суді, він стверджував, що саме Жикович натиснув на курок. Адвокат Жиковича, Анатолій Іванов, відкинув ці звинувачення, заявивши CNN, що Реут був організатором і вбивцею, і намагався перекласти провину на Жиковича.

Іванов сказав, що його клієнт вважав, що він допомагає Реуту з таємним завданням для українських розвідувальних органів – завданням, існування якого українські розвідувальні чиновники заперечують. ГУР заявило, що допомагало іншим українським правоохоронним органам у затриманні двох підозрюваних і було віддане розслідуванню.

Адвокат додав, що, за словами Жиковича, Березовська виконувала кілька завдань для двох чоловіків, збираючи інформацію про людей, які їх цікавили.

Адвокат, який представляв Реута під час його першого судового засідання, більше не представляє його інтереси та відмовився коментувати CNN цю справу. Незрозуміло, чи у Реута є новий адвокат – CNN не вдалося ні з ким зв’язатися.

Реут розповів суду, що вони з Жиковичем викопали яму – лопатою, яка була у його машині – та поховали Березовську. Він сказав, що потім двоє чоловіків викинули пістолет та речі Березовської, включаючи два мобільні телефони, запальничку та годинник, у сусіднє озеро та спалили її гроші та документи.

Українська влада знайшла тіло Березовської через три дні, після того як Реут показав її імпровізовану могилу.

Свіжовикопана могила

На цвинтарі в Городищі є одна свіжовикопана могила. На купі землі лежать великі квіткові композиції; традиційна вишита тканина нависає над хрестом. Під нею – фотографія покійної: Анастасія Березовська.

Вона посміхається, її блакитні очі дивляться прямо в камеру, чорне волосся обрамляє обличчя. Вона зовсім не схожа на фотографію з ордера на арешт Інтерполу.



Фотографія Березовської лежить на її могилі на сільському кладовищі Городище, Україна. Владислав Смілянець/CNN

Єрмолаєв розповів CNN, що, думаючи про Березовську, жінку, яка нібито мало не вбила його та завдала травм, що змінили життя його партнерці, він відчуває порожнечу.

«Вона не була головною дійовою особою в цій історії», – сказав він. «Я думаю, що вона була просто дурною, наївною оперативницею, якій якимось чином сказали, що вона робить щось важливе, щось…чудове».

Він сказав, що вважав, що її вбили, щоб вона не могла свідчити проти інших. «Щоб Березовська сама стежила за мною чотири місяці та сама все це організувала на місці, це нереально».

Труна Березовської залишалася закритою під час похорону – незвичайне рішення для України. Віталій, сусід з Городища, сказав, що мати Березовської була невтішною під час служби, на якій було багато людей.

«Її мама дуже сильно плакала і казала: «Дочко, що ти наробила?» Це були слова її матері на могилі. Її мати багато плакала і постійно повторювала: «Що ти наробила?»»