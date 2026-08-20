Про це президент Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

-Значну частину дня сьогодні в Києві та в області – в Борисполі, в Броварах – тривали роботи після російського удару. Комбінований був удар: багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, із балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет у цьому ударі – близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для «петріотів», це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення – відповідні політичні рішення партнерів, і передусім у Сполучених Штатах.

Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятися та рятувати життя людей. Тільки цим російським ударом були вбиті 16 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені. Пошкоджено більше двох сотень об’єктів. Тільки будинків – 86. Дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об’єкти. Росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога. Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, – відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.

Сьогодні також я підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв’язками й душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів.

І ще одне.

Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати.

Я дякую всім, хто працює на нашу державу! Я дякую всім, хто захищає Україну, хто захищає українців.