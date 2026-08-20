14 серпня у Львові завершився чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь найсильніші велосипедисти країни, які боролися за призові місця у різних дисциплінах трекової програми.

Вихованці СДЮСШОР з велоспорту Миколаєва гідно виступили на першості України та вибороли низку призових місць, повідомили в Миколаївській міськраді.

Особливо успішним був виступ Єлизавети Козакової, яка за підсумками змагань посіла 7 призових місць: одну золоту, дві срібні та чотири бронзові нагороди.

Анастасія Петрук також показала високий результат, посівши чотири призові місця: одне перше, два других та одне третє.

Хміляр Ярослава здобула срібну медаль чемпіонату України.

Таким чином, спортсменки СДЮСШОР з велоспорту Миколаєва загалом вибороли 12 нагород.

Тренують велосипедисток Юрій Агарков, Володимир Когут, Олександр Садовський та Володимир Супрун.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсменки Миколаївщини – призерки чемпіонату України з велосипедного спорту на критому треку (ФОТО)