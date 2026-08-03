З 29 липня по 2 серпня у Львові проходив чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок.

У національній першості взяли участь 15 команд із різних регіонів України, які змагалися за нагороди чемпіонату в індивідуальних та командних дисциплінах.

Представниці Миколаївської області успішно виступили на чемпіонаті України, виборовши низку нагород національної першості, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, Аліна Сметана стала триразовою срібною призеркою чемпіонату України у гонці кейрін, гонці гіт та спринті.

Аніта Лазаренко тричі піднялася на п’єдестал пошани, здобувши бронзові нагороди у гонці кейрін, груповій гонці на очки та гонці гіт.

Аніта Лазаренко, Аліна Сметана, Анастасія Цимбал та Єлизавета Гулак стали бронзовими призерками у командній гонці переслідування.

Аніта Лазаренко, Аліна Сметана та Анастасія Цимбал вибороли бронзові нагороди у командному спринті.

Аліна Сметана та Аніта Лазаренко також стали бронзовими призерками у гонці Медісон.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини здобули 17 нагород чемпіонату України з велосипедного спорту (ФОТО)