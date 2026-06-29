24-28 червня у селі Розлуч Львівської області проходив чемпіонат України з велосипедного спорту в олімпійських видах програми серед чоловіків, жінок, спортсменів до 23 років, юніорів та юніорок.

Змагання стали відбірковим етапом до формування національної збірної команди України для участі в чемпіонаті Європи.

Спортсмени Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та здобули 17 нагород: 7 золотих, 9 срібних та 1 бронзову, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зокрема, Валерія Пономаренко здобула дві золотих та срібну нагороду, Юлія Нілова та Єлизавета Ткачук – по 2 золотих нагороди, Юлія Пчелінцева – «золото» і «срібло», Анастасія Петрук, Ярослава Хміляр та Вікторія Верлатова кожна мають по дві срібні нагороди, а Єлизавета Козакова – «срібло» і «бронзу».

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини здобули 30 нагород чемпіонату України з велосипедного спорту на треку (ФОТО)