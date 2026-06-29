Європейська комісія офіційно погодила та передала на затвердження до Ради ЄС оновлений «План для України» (Ukraine Plan).

Цей документ містить детальний перелік структурних реформ, виконання яких є обов’язковою умовою для розблокування подальшої фінансової підтримки, пише ua.news.

Затвердження оновленого плану дозволить Україні залучити наступну частину бюджетної підтримки в межах ширшої кредитної програми Ukraine Support Loan загальним обсягом до €90 мільярдів, розрахованої на 2026–2027 роки. Зокрема, йдеться про виділення €8,35 мільярда прямої макрофінансової допомоги до кінця 2026 року.

Зі свого боку Європейська комісія повністю завершила роботу над документом, узгодивши всі його пункти з українськими партнерами. Оновлення плану було необхідне для синхронізації передбачених реформ із поточним процесом інтеграції України до Європейського Союзу — у межах перегляду було змінено 35 чинних кроків та додано 26 нових вимог.

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