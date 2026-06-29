У Львові українські й польські хірурги спільно провели внутрішньоутробну операцію пацієнтці на 16-му тижні вагітності, щоб виправити патологію в дитини.

Про це повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

-Для корекції вродженої патології плода на 16-му тижні вагітності наші спеціалісти з польськими колегами виконали складне внутрішньоутробне оперативне втручання!

Жінка перебуває на обліку в нашій установі. Під час УЗД у її малюка виявили ваду сечовидільної системи, яка загрожувала життю. Зберегти вагітність можна було лише в один спосіб — прооперувати дитину ще в утробі матері.

Галина Курило, лікар-хірург дитячий Львівського перинатального центру, з професором Пшемиславом Косінським виконали оперативне втручання. Лік ішов на години, адже навколоплідних вод майже не залишилось. Під чітким ультразвуковим контролем було успішно проведено внутрішньоутробне стентування. Це дозволило усунути критичну загрозу для життя плода та відновити умови для його стабільного розвитку.

Вагітна продовжує перебувати під спостереженням нашої мультидисциплінарної команди до пологів. Попереду — народження й подальше лікування вродженої вади.

Дякуємо колегам з Клінічного центру Варшавського медичного університету за партнерство! Такі клінічні випадки доводять, що фетальна хірургія — це про життя. І ми впроваджуємо інноваційні напрями, аби кожна дитина ще до появи на світ могла отримати якісну медичну допомогу й мала шанс на повноцінний розвиток.