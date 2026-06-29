З 3 по 5 липня Миколаїв стане майданчиком для сучасної фотографії. Вперше у місті пройде MYPH Photo Festival – триденний фестиваль, який об’єднає фотографів, митців і всіх, хто цікавиться візуальним мистецтвом.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

На гостей чекають дві фотовиставки; публічні лекції та artist talks; презентація фотокниг; воркшопи;

портфоліо рев’ю від провідних українських фотографів.

Особливою подією стане відкриття головної виставки «Всередині», яка представить роботи восьми авторів і авторок про досвід українців під час війни – з фронту, тилу, деокупованих територій та еміграції.

Фестиваль організовує миколаївська школа концептуальної та арт-фотографії MYPH, заснована у 2018 році Сергієм Мельниченком. Проєкт реалізується за підтримки Resilience Fund від Goethe-Institut в Україні.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку червня У Миколаєві проходив благодійний фестиваль «ДЖЕМ» (ФОТО)