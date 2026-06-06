З 15.00 сьогодні, 6 червня, у сквері «Данскої солідарності» на 8-му Причалі розпочався благодійний фестиваль «ДЖЕМ», під час якого організатори – БФ «Південне узбережжя» – планують зібрати кошти на підтримку українських військових.

Про це передає кореспондент Інше ТВ.

Програма фестивалю задовільнить будь-які смаки. В тіні дерев на ярмарку можна купити прикраси і одяг, мед і вино, їжу і різноманітні напої. Волонтерська спільнота «Друзі поруч» проводить виставку-прилаштування песиків. Тут є «точки» Червоного Хреста і Миколаївського краєзнавчого музею. Беруть участь у заході і миколаївські пластуни – як розповіла виховниця Ірина Михайлова, «Пласт Миколаїв» на цьому заході презентує себе як частину Національної скаутської організації з різними активностями та інформаційним гайдом.

Крім цього, організатори обіцяють живу музику, виступи діджеїв та благодійну лотерею. Фестиваль триватиме до 21.30, тож найцікавіше ще попереду!

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