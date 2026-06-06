Започаткований у 2023 році Центральною міською бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького Фестиваль настільних ігор «Миколаївська фішка» з кожним роком змінюється і розширюється.

І, звісно, має тільки йому притаманні «фішки». Які вони у цьогорічного Фестивалю, що відбувається сьогодні, 6 червня, розповідає Інше ТВ.

Так, цього року фестиваль відбувається на 7 локаціях, кожна з яких пропонує свої ігри і розваги. А їх величезна кількість – краєзнавчі і мандрівні ігри, філологічні (зокрема і німецькою мовою) і екологічні, ігри від фанів настільних ігор та шахи.

До цьогорічних фішок «Миколаївської фішки» сміливо можна віднести нову психологічно-рольову гру за мотивами повісті І.Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я» та змагання з хобіхорсингу для дітей та дорослих. Додамо, що свої корисні ігри для дітей проводять Патрульна поліція, ДСНС і Українська філія міжнародної неурядової гуманітарної організації «Норвезька народна допомога»/«Norwegian People’s Aid Ukraine»/NPA.

В учасників фестивалю буде змога перепочити – за своїми смаколиками вперше у заході бере участь Миколаївський хлібозавод №1, а в холі бібліотеки є фото-зона та працюють книжна крамниця видавчині Ірини Гудим і сувенірна крамничка творів майстрів Культурно-мистецької асоціації «Арт-спокуса».

Фестивалити в бібліотеці будуть протягом сьогоднішнього дня, тож на бажання ви ще встигнете!