4–5 червня у Кулдізі відбулася щорічна зустріч генеральних директорів податкових і митних адміністрацій країн Балтії, у якій взяли участь керівники та експерти податкових і митних відомств Латвії, Литви, Естонії та України. Захід організувала Державна податкова служба Латвії (VID).

Під час зустрічі було підписано меморандум про співпрацю між Державною податковою службою України, Державною податковою інспекцією Литви та Державною податковою службою Латвії. Документ передбачає поглиблення взаємодії у сферах обміну знаннями, професійного розвитку працівників та зміцнення інституційної спроможності відомств.

Про це повідомляє LSM.lv, передає Інше ТВ.

«Сьогодні податкові та митні адміністрації повинні одночасно бути ефективними, безпечними та орієнтованими на потреби клієнтів. Співпраця між країнами Балтії та обмін досвідом допомагають знаходити рішення для спільних викликів і зміцнюють нашу здатність реагувати на швидкі зміни зовнішнього середовища», — наголосила генеральна директорка Державної податкової служби Латвії Байба Шміте-Роке.

Учасники зустрічі обговорили актуальні виклики, з якими стикаються податкові та митні адміністрації Європи. Серед основних тем були бюджетні та організаційні зміни, розвиток державних послуг, цифровізація, боротьба з тіньовою економікою, а також вплив геополітичних подій на податкове адміністрування та митну діяльність.

Особливу увагу приділили питанням ефективності державного управління та забезпечення якісних послуг в умовах обмежених ресурсів. Представники відомств поділилися досвідом використання сучасних технологій і розвитку цифрових сервісів для зміцнення довіри громадян та бізнесу до державних інституцій.

До порядку денного також увійшли питання скорочення розриву у надходженнях податку на додану вартість (ПДВ), заходи боротьби з виплатою зарплат «у конвертах», виклики для митних органів, пов’язані зі стрімким розвитком електронної комерції, кібербезпека та практика впровадження міжнародних санкцій.

Окремою темою стала готовність державних органів до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперервності роботи в умовах зростання геополітичних ризиків.

У зустрічі взяли участь генеральна директорка Державної податкової служби Латвії Байба Шміте-Роке, генеральна директорка Державної податкової інспекції Литви Едіта Янушене, генеральний директор Податково-митного департаменту Естонії Райго Уукківі, виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, а також представники делегацій високого рівня з усіх чотирьох країн.

Як повідомляло Інше ТВ, ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво