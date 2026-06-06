Противник продовжує нарощувати зусилля у Південній операційній зоні.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочого візиту до військових частин і підрозділів, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках.

«Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною — активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За словами О.Сирського, він підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках, ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами та наголосив, що головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський підтвердив удар по Кронштадту (ВІДЕО)