232 школи Миколаївської області (55%) вже працюють у державній освітній екосистемі «Мрія», а кількість користувачів перевищила 26 тисяч.

Про це повідомляє «Миколаївщина цифрова/ОВА», передає Інше ТВ.

«За цей навчальний рік у «Мрії» педагоги Миколаївщини: виставили 14,2 млн оцінок; створили 2,1 млн домашніх завдань; зафіксували 4,9 млн відміток про відсутність учнів.

За кожною з цих цифр – щоденна робота вчителів, які завдяки цифровим рішенням можуть приділяти більше уваги навчанню дітей, а не паперовій роботі», – зазначається в повідомленні.

Подати заявку на підключення закладу можна на сайті:

https://www.google.com/url?q=https://mriia.gov.ua/app&sa=D&source=editors&ust=1780688413659164&usg=AOvVaw29whTBEDyqJyB2kPyTiRCQ

Як повідомляло Інше ТВ, Освітня екосистема “Мрія” охопила кожну п’яту школу України у 2025 році – МОН