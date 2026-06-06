Воїни «Альфи» СБУ спільно із Збройними силами України та ГУР МО завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території рф.

Зокрема, по 15-му арсеналу ВМФ рф у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Після успішної атаки на склади 15-го арсеналу ВМФ рф там спостерігаються пожежа та вторинна детонація. На об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Також зафіксовано займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

Усі ці військові об’єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання ворога в Балтійському морі.

На території нафтобази «Усть-Лабінськ» зафіксовано низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплено щонайменше три резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

Такого роду спецоперації послаблюють Балтійський флот ворога. Уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості росії діяти в Балтійському регіоні.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський підтвердив удар по Кронштадту (ВІДЕО)