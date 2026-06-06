Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відмову очільника Кремля Володимира Путіна від пропозиції президента Володимира Зеленського щодо прямих переговорів. Він вважає, що російський лідер “втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни”.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у соцмережі Х.

“Жодних добрих новин для росіян.

Відмовившись від пропозиції президента Зеленського про прямі мирні переговори, Путін втратив шанс вийти з невдалої війни.

Ситуація для Росії буде лише гіршою. Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими.

Економіка глибше занурюватиметься в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найуразливіших.

У Росії вже немає безпечних місць, які можна було б звільнити від довгострокових санкцій України. Але їхня інтенсивність продовжуватиме зростати.

Міжнародний тиск не послабшає. Він лише посилюватиметься. Включаючи використання заморожених активів, заборони на поїздки та неминучу відповідальність за злочини.

І все це тому, що фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі будь-якою ціною та готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей за свої божевільні марення.

Все це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх марних надій на швидкий розпад України, зменшення підтримки з боку її партнерів або послаблення тиску на Росію.

Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне рішення, але умови будуть набагато гіршими.

Відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України, – резюмував Сибіга.