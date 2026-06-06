Країни НАТО розглядають нове зобов’язання щодо військового фінансування України у 70 мільярдів євро, яке буде представлено під час саміту альянсу в Анкарі наступного місяця.

Про це з посиланням на чотирьох дипломатів НАТО повідомляє Politico, пише УНН.

Пропозиція, поширена Німеччиною минулого місяця, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України, сказали дипломати. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати на підтримку України.

“Ключ полягає в тому, щоб (на саміті) в Анкарі твердо зобов’язалися продовжувати вирішальну підтримку України на сталій та більш справедливій основі”, – додав п’ятий високопоставлений дипломат НАТО.

Європейські країни виділяли 2 мільярди євро щомісяця військової допомоги Україні з січня по квітень, згідно зі звітом, опублікованим аналітичним центром Кільського інституту в четвер, що дещо менше, ніж 2,4 мільярда євро щомісяця, які вони жертвували за той самий період 2025 року. У звіті не зафіксовано жодної військової допомоги США за цей період.

Підтримка України має стати одним із ключових питань, які розглядатимуться на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Посадовець НАТО, виступаючи від імені організації, заявив виданню: “Тривають обговорення того, як ми продовжуватимемо рішучу підтримку України з боку НАТО та забезпечимо справедливіший розподіл тягаря”.

Посол України в НАТО Альона Гетьманчук заявила виданню, що будь-які нові зобов’язання повинні зосереджуватися на пріоритетах України, таких як протиповітряна оборона, інвестиції у виробництво безпілотників та ракет, а також боєприпаси великої дальності.

“Доки для України не стануть доступними ефективні гарантії безпеки, ми можемо покладатися лише на фінансові гарантії, надані нашими партнерами”, – сказала вона.

“Після відхилення пропозиції Рютте виділити 0,25 відсотка свого ВВП на Україну минулого місяця союзники зараз розглядають німецьку ініціативу. Але обговорення залишаються на ранній стадії”, заявили троє дипломатів. Зустріч міністрів оборони НАТО пізніше цього місяця, як повідомляється, створює можливість досягти угоди.

Нова цільова сума фінансування не буде повністю складатися з нових коштів. Згідно з пропозицією, 30 мільярдів євро надійдуть з уже узгодженого дворічного кредиту ЄС Україні в 90 мільярдів євро, заявили двоє дипломатів, тоді як додаткові 40 мільярдів євро будуть виділені за двосторонніми зобов’язаннями.

“Це природно, оскільки більшість союзників НАТО також є членами ЄС, – сказав шостий високопоставлений дипломат НАТО. – Було б несправедливо, якби їх просили робити внески двічі”.

Однак дехто стурбований тим, що країни можуть відчувати меншу потребу робити пожертви самостійно, якщо вони можуть розраховувати на кошти ЄС.

“Зараз важливо, щоб особливо європейські країни не розглядали цей кредит у 90 мільярдів євро як щось, що замінить двосторонню підтримку, – сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард виданню наприкінці минулого місяця. – Додавання двосторонньої підтримки до цього кредиту є абсолютно необхідним”.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні п’ять країн НАТО заблокували план витрат Рютте у 0,25% ВВП на військову допомогу Україні, – The Telegraph