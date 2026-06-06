Українського генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського, який був заступником колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, затримали в Польщі за підозрою в пропозиції хабаря державному службовцю.

Про це пише польське видання TVP World із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, передає Громадське.

Журналісти не вказують повне ім’я 62-річного підозрюваного, називаючи його лише як Володимир Б. Однак медіа посилається на українські регіональні видання, які писали про затримання Бедриківського в Польщі, отже, ймовірно, йдеться саме про нього.

За даними польської прокуратури, українського генерала підозрюють у тому, що на початку цього місяця він запропонував грошову винагороду державному службовцю у Варшаві. Деталі розслідування не розкривають, але наголошують, що звинувачення «не стосуються шпигунства або актів саботажу», як про те писали українські медіа.

Нині Бедриківського взяли під варту на три місяці. Він є єдиним підозрюваним у своїй справі.

Володимир Бендриківський працював начальником поліції в Житомирі, першим заступником Юрія Луценка, коли той обіймав посаду міністра внутрішніх справ, і очолював Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю.

У 2012-му він брав участь у виборах до Верховної Ради по 167-му одномандатному виборчому округу, але посів друге місце, набравши 16,01 % голосів.

З 2014 року по 2015 рік він працював радником голови Служби безпеки України, а 2016-2019 рр. очолював Департамент нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. Має звання «Заслуженого юриста України».

Також Бедриківський фігурував у журналістських розслідуваннях, де писали, що він жив в елітному маєтку на 583 квадратні метри, купленому за часів його роботи в міністерстві внутрішніх справ і записаним на його 80-річну матір.