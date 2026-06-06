Вчора, 5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу тільки на узбережжя НПП «Тузлівські лимани» безпрецедентну жахливу кількість загиблих китоподібних – 22 тварин: 20 азовок, 1 афаліну та 1 білобочку.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

«Вони загинули більше місяця тому, і тільки зараз Чорне море викинуло їх на берег. Такої кількості мертвих дельфінів за один день під час війни ми ще не реєстрували. ​Це ми обстежили тільки 25 км узбережжя Нацпарку. А на великої протяжності тисяч км моря їх, ймовірно, викинуло тисячі. Слід також розуміти, що значна частина вбитих тварин тоне у пучині моря.​ І ця трагедія, звісно, не локальна. У цей же період кінця травня-початок червня загибель дельфінів і виніс їхніх тіл зафіксовано на румунському та болгарському узбережжях Чорного моря. Крім того, в Одеській затоці знову виявлено живих, але важко контужених тварин. Такі катастрофічні масштаби є прямим посиланням до 2022 року, коли розпочалася наймасштабніша хвиля мору морських ссавців. Головна, страшна і єдина першопричина цього жаху — війна, яку рф розв’язала проти України», – зазначив науковець.

За словами вченого, дельфіни гинуть від хімічного (токсичний мазутний гепатит, панкреатит та нефрит через розливи нафтопродуктів) та акустичного (сонари/вибухи, пуски ракет «Калібр») терору росіян.

«Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, міцність та генетичну здатність до відродження. Якщо світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх унікальних володарів. Ми документуємо кожен такий факт як злочин проти Природи», – зауважив Іван Русєв.

Як повідомляло Інше ТВ, у березні біля берегів НПП «Тузлівські лимани» на Одещині після зимівлі з’явилися перші дельфіни (ФОТО)