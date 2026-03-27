Сьогодні, 27 березня, вперше в цьому році, у берегів НПП «Тузлівські лимани» на Одещині помічені п’ять дельфінів.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

«Зараз почалася активна міграція риб, і дельфіни з місць зимівлі біля окупованого Криму, а також Грузії і Туреччини вже припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор’я. Серед мігруючих риб – таки види, як атерина, кефалеві, хамса, камбала глоса та інші. Окрім дельфінів, у прибережної зоні моря на риб зараз полюють багато рибоїдних птахів, зокрема великі баклани, жовтоногі та звичайні мартини, пірникози великі та черношейні та інші», – зазначив науковець.

Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну і до теперішнього часу дельфіни зазнали неймовірно жахливий вплив війни.

«За експертними оцінками нашого Національного природного парку, від різних причин війни за 4 роки вже загинуло більше 80 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів, зокрема і декілька тисяч – від отруєння токсичним мазутом під час аварії танкерів рф у Керченській протоці у грудні 2024 р. Для відновлення їх популяцій критично важливим є створення морського резервату на великої площі акваторії Чорного моря, а також реабілітаційного центру», – зауважив вчений.

Як повідомляло Інше ТВ, Франція призупинила лов риби в Атлантиці заради порятунку дельфінів