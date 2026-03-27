Перша леді України Олена Зеленська пояснила цю зустріч так:

-Це вже історія: напередодні саміту НАТО в Бухаресті 2008 року 43-й Президент США Джордж Буш відвідав Україну. Він наголошував на суверенному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Висловив переконання, що приєднання України до НАТО – це добра політика для самого Альянсу та зміцнення світової безпеки.

Історія довела, що він мав рацію. Свобода й мир мають бути підкріплені безпекою.

Сьогодні, відвідуючи Даллас, мала честь зустрітися з Джорджем і Лорою Бушами й подякувати за розуміння та підтримку України протягом багатьох років.

Ми говорили про те, як важливо, щоб нашим дітям не довелося захищати Україну, як це робимо ми, і як багато тут залежить від міжнародних партнерів. Розповіла про надважку зиму після російського руйнування критичної інфраструктури та щоденну загрозу, у якій живуть українці навіть у найвіддаленіших від фронту містах.

Мільйони дітей через російську агресію втратили нормальне, безпечне дитинство, і це болить найбільше. Саме тому, зокрема, Фундація Олени Зеленської (https://www.instagram.com/zelenskafoundation/) веде одразу кілька проєктів, адресованих дітям: відновлюємо укриття у школах і садочках, створюємо гідні умови для великих прийомних родин (від житла до транспорту), відкрили перші центри психологічної підтримки для молоді «12–21» (https://www.instagram.com/1221.ua/). Сьогодні в Далласі я також для того, щоб представити американським меценатам ці можливості допомоги українським дітям.

В ці дні у США також збільшуємо кількість українського: україномовні аудіогіди запрацювали в Музеї Голокосту та прав людини й бібліотеці Далласа.

Університети Вашингтона та Джорджтауна приєдналися до Коаліції українських студій – академічного вивчення України у вишах світу.

Робимо це для того, щоб поширювати правду й глибокі знання про Україну, долати імперські наративи та фейки. Адже разом з українцями за виживання борються наша культура та історія, і вони мають право на голос.

Вдячна родині Бушів і всім людям у США, які розуміють, як це важливо й чому боротьба України стосується не тільки України, а й усього вільного світу, самих принципів, на яких він побудований.