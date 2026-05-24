Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада зірвали пропозицію про те, щоб країни-члени НАТО щорічно виділяли 0,25% від ВВП на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, пише УНН.

Зазначається, що цього тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що цей план не буде реалізовано, оскільки він не знайшов достатньої підтримки. Він зазначив, що сподівався ратифікувати цю пропозицію на майбутньому щорічному саміті Альянсу в Анкарі.

За словами джерел видання, щонайменше сім держав-членів НАТО, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на військову допомогу Україні, висловили підтримку цьому плану. Однак будь-які пропозиції, що приймаються Альянсом, вимагають одностайної підтримки всіх країн-членів.

“Вони не дуже захоплені цією ідеєю”, – розповів співрозмовник видання, згадавши Велику Британію, Францію, Іспанію, Італію та Канаду.

У виданні додали, що обсяг військового внеску Великої Британії на підтримку України є третім за величиною після США та Німеччини. Однак він не досягає позначки в 0,25% ВВП.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше пообіцяв виділяти не менше 3 млрд фунтів стерлінгів на рік – приблизно 0,1% ВВП – у найближчому майбутньому. Водночас Франція, Іспанія, Італія та Канада відстають від багатьох своїх менших союзників у плані фінансових внесків.

Як підкреслює видання, згідно з даними, зібраними Кільським інститутом, Нідерланди, Польща, а також країни Північної Європи та Балтії надають допомогу в розмірі 0,25% ВВП або навіть вище.

