Погода в Україні наприкінці травня різко зміниться: після теплих днів країну накриє похолодання. Синоптики прогнозують зниження температури та періодичні дощі в низці регіонів.

На початку червня нестійкі погодні умови збережуться, а місцями можливі грози. Про це, як інформує 24 канал, повідомляє Укргідрометцентр.

Найближчими днями погода в Україні зазнає помітних змін: після відносно теплої другої половини травня очікується похолодання та збільшення кількості опадів. Синоптична ситуація стане нестійкою, з чергуванням теплих і прохолодних повітряних мас. У частині регіонів прогнозуються дощі та локальні грози.

25 травня в більшості областей очікується помірно тепла погода з денною температурою до 24 градусів тепла, однак уже з наступних днів температурний фон почне поступово знижуватися.

Найбільш відчутні зміни прогнозуються наприкінці тижня, коли денні показники опустяться до 14…17 градусів. Нічні температури також стануть нижчими, місцями до +8…+10 градусів.

За прогнозами, 28 – 30 травня Україну накриє хвиля прохолоднішого повітря, що принесе більш свіжу та вологу погоду. У цей період очікуються дощі різної інтенсивності, а подекуди – короткочасні грози.

Нестійкий характер погоди збережеться і на початку червня. 1 – 2 червня температура поступово почне підвищуватися, однак повністю нестабільні атмосферні процеси не зникнуть. У денні години стовпчики термометрів підніматимуться до +21…+23 градусів, місцями можливі опади. Загалом початок літа стартує з мінливої та вологої погоди.