Бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області. Сили оборони контролюють цей напрямок понад 1500 днів.

Про це повідомили в 118 окремій механізованій бригаді.

Військові встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона» в Книзі рекордів України. Бійцям вдається безперервно утримувати район оборони села Мала Токмачка на Запоріжжі вже впродовж 1500 днів.

Це, як пишуть у дипломі, «один із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню та бойового тиску армії рф».

«Насправді національний рекорд — це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів — кожен збережений метр української землі», — написали в бригаді.

