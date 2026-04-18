Російські опозиційні канали зробили нарізку із телеефірів на росТВ і уже кілька днів висміюють путінську пропаганду, яка сконцентрована тут до самовикриття.

На цьому відео один із “фронтових оглядачів” розповідає про успіхи рашистів на фронту, а саме на Запорізькому напрямку у районі населеного пункту Мала Токмачка. Журналісти вирізали моменти таких оглядів із різних програм, і виявилося, що коментар щодо Малої Токмачки практично не змінюється, міняються тільки дати виходу програм, а Малу Токмачку на росТВ беруть уже півтора роки. Насолоджуйтесь!

Якщо вам теж стало цікаво, що це за Мала Токмачка, розповідаємо.

Мала Токмачка – село у Пологівському районі Запорізької області. До війни тут жило трохи більше 3 тис. людей. За час війни село було під постійними обстрілами, тож на зараз майже знищене. Щодо бойових дій, то останній значний бій був тут 20 жовтня 2025 року, коли ЗСУ розгромили російський штурм біля Малої Токмачки. Тоді було знищено десятки одиниць техніки. Штурм здійснювали окупанти з 71-го мотострілецького полку, які висувалися з напрямків Вербового та Новопрокопівки силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки. Загалом російське командування відправило на атаку близько 26 одиниць техніки, серед яких танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та кілька бронемашин типу «Тигр».

Як бачимо, плани окупантів на Малу Токмачку не змінилися.