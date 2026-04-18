Протягом 17 квітня на території Миколаївщини вогнеборцями ліквідовано сім пожеж:
- два житлових будинки та господарча споруда горіли на території приватного домоволодіння у Миколаєві на площі 160 кв. м. Тут від вогню вдалось вберегти від знищення два житлові будинки. Вогнем пошкоджена покрівля, меблі, підлога, електропроводка, закопчені стіни;
- 5 разів горіло сміття у місті Миколаєві, Вознесенському та Баштанському районах на незначній площі. Також вогнеборці ліквідували займання сміття в двох пластикових сміттєвих контейнерах площею 4 кв. м.
Причини встановлюються.
Від ДСНС працювали 38 рятувальників, 14 одиниць техніки. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Бузьке”, аварійні бригади “Миколаївобленерго” та АТ “Миколаївгаз”.