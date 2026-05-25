700-кілограмовий буйвол належить фермеру Зії Уддіну Мрідзі та здобув популярність у соціальних мережах завдяки своєму довгому світлому волоссю, яке багато відвідувачів порівнюють із зачіскою президента США Дональда Трампа.

Сім’ї, впливові особи та допитливі мешканці протягом травня приїжджали на ферму, щоб сфотографувати цю рідкісну тварину, інформує Аfricanews.

Доглядачі миють буйвола чотири рази на день і ретельно розчісують його світле волосся під вигнутими рогами перед приходом відвідувачів. Власник каже, що тварина нещодавно схудла через постійні натовпи та увагу, що спонукало ферму обмежити доступ громадськості.

Незважаючи на ці заходи, відвідувачі продовжують прибувати з навколишніх районів, зокрема деякі подорожують човнами, щоб побачити буйволів перед святкуванням Ід аль-Адха, яке розпочнеться пізніше цього місяця.

Посадовці Департаменту тваринництва Бангладеш кажуть, що буйволи-альбіноси надзвичайно рідкісні через низьке вироблення меланіну.

У Бангладеш, де населення перевищує 170 мільйонів, очікується, що під час Ід аль-Адха, одного з найважливіших свят в ісламському календарі, буде принесено в жертву понад 12 мільйонів тварин. Мрідха сказав, що сумуватиме за буйволами, але наголосив, що жертвопринесення залишається в основі релігійного святкування.

