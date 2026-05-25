Український блогер Андрій Гаврилів опинився в центрі скандалу в Польщі після того, як опублікував фото автомобіля біля знаменитого озера Морське Око, розташованого на території Татранського національного парку. Територія вважається заповідною, а проїзд приватного транспорту туди суворо заборонений.

Про це повідомляють «Економічні новини».

У соцмережах блогер написав, що вони стали “першими людьми в історії”, які доїхали до озера на машині. Пізніше він заявив, що неправильно зрозумів дорожній знак і вирішив, ніби йдеться не про заборону руху, а про складну гірську дорогу.

У результаті польська поліція зупинила Гавриліва вже на зворотному шляху. Йому виписали штраф у розмірі 100 злотих і нарахували вісім штрафних балів. При цьому сам блогер визнав порушення і вибачився перед поляками, однак додав, що “це фото варте цих 100 злотих”.

Ситуація отримала широкий суспільний резонанс. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент таким, що викликає “обурення”, і доручив МВС терміново розібратися в ситуації.

Пізніше директор Татранського національного парку Шимон Зьобровський повідомив, що охорона парку додатково оштрафує українця ще на 1000 злотих за порушення правил природоохоронної зони.

Крім того, глава МВС Польщі Марцин Кервінський заявив, що на запит поліції блогерові заборонять в’їзд на територію країни строком на п’ять років “через порушення громадського порядку”.

Зазначимо, Морське Око – одне з найвідоміших гірських озер Польщі та популярне туристичне місце в Татрах. Територія перебуває під суворою охороною через унікальну екосистему та рідкісні види флори й фауни.

