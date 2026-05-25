Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб
танків – 11 953 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
РСЗВ – 1 802 (+2) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 396 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.
Дані уточнюються.